Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), de Astra Giurgiu, in ultimul meci al etapei a XV-a a campionatului national Liga 2 Casa Pariurilor, arata News.ro. Au marcat: Gugu '36 / Claudiu Dragu '13, Serban '71 (p). Serban (Astra) a ratat un penalti,…

- Steaua București a fost învinsa, scor 1-2, duminica, de Politehnica Timișoara, în penultimul meci al etapei a XV-a din Liga 2. Roș-albaștrii au marcat prin Enceanu ('29), dar timișorenii au egalat în minutul 82 prin Ursu. Golul victoriei a fost marcat de Ioan Mera în…

- Poli Iași s-a impus, sâmbata, fara mari probleme, scor 0-2, pe terenul codașei Dacia Unirea Braila. Unirea Slobozia a învins și ea, Unirea Constanța, cu același scor, într-un alt meci al etapei a 12-a din Liga 2.Rezultatele înregistrate sâmbata în Liga 2:Viitorul…

- Echipa Steaua a incheiat la egalitate, scor 0-0, cu formatia Concordia Chiajna, in etapa a 12-a a Ligii a II-a, anunța news.ro. Partidele FC Viitorul Pandurii Targu Jiu - Metaloglobus, Dacia Unirea Braila - Poli Iasi, Unirea Slobozia - Unirea Constanta, FC Brasov - FC Hermannstadt au loc sambata,…

- Etapa a 11-a din Liga a 2-a debuteaza joi, 21 octombrie, de la ora 19:30, cu derby-ul Petrolul – CSA Steaua. Vineri, de la ora 15:30, FC Buzau va primi replica echipei Unirea Slobozia. Programul meciurilor din etapa a 11-a a Ligii a 2-a: joi, 21 octombrie 2021, ora 19:30Petrolul Ploiești – Steaua –…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a reușit sa obțina o remiza, scor 1-1, pe terenul formației AFC Buzau, intr-o partida disputata sambata, din cadrul etapei a 9-a din Liga 2 . Gorjenii au deschis scorul prin Dodoi (’3), dar gazdele au restabilit egalitate prin Cristian Ciobanu (’25 – penalti). FC Buzau: R.…

- Poli Iasi a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-2 (1-2), echipa Dunarea Calarasi, in ultimul meci al etapei a opta a Ligii a II-a, potrivit agerpres.ro. Au marcat: Andrei Moise '36, Leonard Boiangiu, '42 / Bogdan Matei '34 (a), Okan Chatziterzoglou '54, Sekou Camara '89. Dupa…

- FC Hermannstadt a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Unirea Slobozia, in etapa a VIII-a a Ligii a II-a. A marcat Alexandru Oroian, in minutul 32. Alte rezultate inregistrate, duminica, in aceeasi etapa, informeaza News.ro. Viitorul Pandurii Targu Jiu…