La câte grade MOARE de fapt virusul? Autorii unui studiu francez au vrut sa ințeleaga modul in care SARS-CoV-2 este capabil sa traiasca și chiar sa se reproduca și dupa expuneri indelungate la temperaturi ridicate. Concluzia la care au ajuns e mai mult decat interesanta. ... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea, echipamentul-standard de protecție este eficient in a izola personalul medical de virus; chiar și o simpla masca ajuta, explica autorii. Distanțarea sociala, de asemenea, ramane o masura eficienta, potrivit Libertatea.ro. „Concluzia este ca orice distanța menținuta fața de ceilalți…

- Un nou studiu analizeaza mai amanunțit modul in care se transmite coronavirusul de la individ la individ. Conform rezultatelor, persoanele infectate pot sa impraștie virusul prin particule aerosolizate pana la 4 metri distanța prin respirație, tuse, și proximitate. Virusul se poate raspandi și prin…

- Organizația Mondiala a Sanatații demonteaza 19 mituri despre boala COVID-19. Oficialii OMS clarifica unele lucruri care au stat inclusiv la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online cum ar fi legatura dintre rețelele 5G și raspandirea bolii. Omoara temperaturile ridicate, consumul de alcool…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Acesta ar fi un indiciu ce ar duce la concluzia ca, odata cu venirea verii, virusul și-ar reduce intensitatea, conform bbc.com. Unul dintre studii a vizat 100 de orase din China care au numarat peste 40 de cazuri de COVID-19. Concluzia a aratat ca rata de transmitere…

- Potrivit TASS, un studiu efectuat de cercetatorii din Hong Kong arata ca temperatura ideala pentru dezvoltarea si raspandirea noului coronavirus este de 4 grade Celsius, in aceste conditii poate sa reziste cel mai mult. Insa, la 22 de grade, noul coronavirus ramane activ pentru o saptamana, in timp…

- Cercetatorii Universitații din Hong Kong au descoperit ca la 70 de grade Celsius virusul moare in mai puțin de cinci minute.La 22 de grade, noul coronavirus ramane activ pentru o saptamana, in timp ce la 37 de grade virusul va deveni inactiv in doua zile.

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Concluzia a fost trasa dupa ce cercetatorii au analizat condițiile din 100 de orașe chineze, unde coronavirusul și-a facut prezenta intr-un numar mai mare de 40 de cazuri. Primul vaccin anti-coronavirus, gata in cateva zile. Anuntul cercetatorilor israelieni Profesorii chinezi…

- * Ieri am scris ca virusii din China, daca mai apuca vara, nu vor ajunge in Romania, ci vor prefera sa-si petreaca sezonul estival la bulgari, turci sau greci, ca au conditii mai bune si preturi avantajoase. Avem noi informatii despre coronavirusii cei mici si rai, care au pus pe jar o buna bucata de…