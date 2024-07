Marele nostru pilot campion Mihai Leu s-a intors pe circuitul auto dupa o perioada in care s-a aflat din nou in spital, dar a ieșit din nou caștigator. Starea de sanatate a multiplului campion de box și raliu i-a permis acestuia sa fie in forma pentru prima sa cursa pe anul acesta, etapa de la Reșița. Traseu pe care și-a imbunatațit recordul personal cu trei secunde. Leu s-a intors pe circuit dupa o lung spitalizare Starea de sanatate imbunatațita a multiplului campion de box și raliu i-a permis sa abordeze cu incredere etapa de la Reșița. Leu (55 ani), cunoscut pentru perseverența și pasiunea…