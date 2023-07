Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in valoare de peste 50 de milioane de lei, echivalentul a peste 10,10 milioane de euro, la Loto 6/49, a fost caștigat duminica, 25 iunie, de o persoana din București. Anunțul a fost facut de Loteria Romana, care a precizat ca acesta este „cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49”.Biletul…

- Asiguratorii membri ai UNSAR au achitat, in perioada 2019-2022, despagubiri in valoare de peste 46 milioane de lei doar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de furtuni, in baza asigurarilor facultative de locuinte, informeaza AGERPRES . Conform analizei realizate la nivelul asociatiei, aceasta suma…

- In primele cinci luni din 2023, Casa de Pensii Suceava a platit 2.933 de ajutoare de deces in valoare de peste 19 milioane de lei. Anunțul a fost facut de directorul instituției, Constantin Boliacu. Potrivit directorului, ajutorul este in cuantum de 6.789 de lei in cazul decesului asiguratului sau pensionarului…

- Peste 2 milioane de francezi, din care cel puțin 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Ambasada R. Moldova in Franța are din 6 februarie 2023 un nou sediu. Imobilul cumparat pentru misiunea diplomatica a țarii noastre este amplasat pe adresa 19 Rue Henri Rochefort, la Paris, Franța, transmite Ziarul de Garda. {{673789}}MAEIE susține ca noul sediu al Ambasadei R. Moldova in Franța a costat…

- Proprietarul unei firme de construcții din Franța a fost condamnat recent de Tribunalul din Bordeaux la 5 ani de inchisoare pentru exploatarea mai multor muncitori romani. Alți 17 patroni au fost trimiși dupa gratii pentru escrocarea a 100 de persoane carora le promiteau salarii mari.

- Vamesii francezi au confiscat 12 tone de tutun de contrabanda sub forma a 600.000 de pachete de tigari in valoare de sase milioane de euro, intr-un camion care venea din Belgia, au anuntat vineri autoritatile franceze citate de AFP. Camionul era inmatriculat in Romania si era condus de un cetatean moldovean.Vehiculul…