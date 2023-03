La cât a ajuns să coste apa, o să ajungem să o bem cu paiul! Romanii iși pierd gustul pentru apa imbuteliata in fața celei de la chiuveta, arata cel mai recent studiu realizat de o companie de cercetare și marketing. Dar, procentul celor care cred ca apa de la chiuveta poate fi bauta direct a crescut de la 30% in 2021, la 38% in 2023. Ba mai mult, oamenii in varsta de peste 56 de ani au fost cei mai increzatori, cu 51% dintre ei declarand ca pot bea apa direct de la chiuveta fara sa le fie afectata sanatatea. Indiferent ce am face, noi romanii, tot impotriva curentului suntem și, uite așa suparam oficialii europeni, dar și militanții aprigi pentru mediu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

