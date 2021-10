Stiri pe aceeasi tema

- In continuare numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 e in creștere, iar in Capitala s-a depașit astazi incidența de 16 la mia de locuitori. Situația nu e deloc una buna, iar autoritațile ar putea lua in calcul noi restricții.

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus in București e in continuare in creștere, iar astazi incidența a trecut de 12 la mia de locuitori. De la o zi la alta tot mai multe persoane sunt depistate pozitiv.

- Locuitorii din București au primit, miercuri, un mesaj RO Alert de avertizare in contextul creșterii uriașe a cazurilor de infectare cu Covid-19. „Alerta extrema! In contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul Sars-CoV-2, pentru protejarea sanatații dumneavoastra…

- Rata de infectare anunțata de autoritați in București a urcat luni la 9,64 la mie, cea mai ridicata fiind in sectorul 1. Potrivit Direcției de Sanatate Publica a municipiului București, rata de infectare in Capitala a urcat la 9,64, de la 8,98, cat era cu o zi in urma. In urma cu o saptamana, in […]…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca in cazul in care se va pastra actuala rata de crestere a infectarilor cu noul coronavirus in a doua jumatate a lunii octombrie inclusiv Capitala ar putea atinge pragul de 6 la mie, prag de la care elevii trec la educație online. "Capitala…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita , a a anunțat marți, 27 iulie, intr-o conferința de presa, ca exista un trend crescator al cazurilor cu tulpina Delta, descoperita prima data in India, fiind prezenta in 15 judete din tara. Cele mai multe cazuri sunt in Bucuresti, judetul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate noua cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.697 teste efectuate (din care 652 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (6), Dumbravița, Giroc și Lenauheim. Coeficientul…

- Cuba se confrunta cu o "crestere dramatica" a cazurilor de COVID-19 in mai multe provincii unde circula mai ales varianta Delta, a raportat miercuri Organizatia Panamericana a Sanatatii (OPS), noteaza AFP. "Cazurile de COVID-19 si decesele se inmultesc in Cuba, unde multe provincii se confrunta cu…