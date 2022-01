Stiri pe aceeasi tema

- Incidența COVID din București a ajuns duminica, 23 ianuarie, la 9,50 cazuri la mia de locuitori, anunța in aceasta dimineața Directia de Sanatate Publica. Fața de ziua precedenta, incidența a crescut cu 0,73. Rata de infectare la nivelul Capitalei crește de pe o zi pe alta. Din data de 16 ianuarie,…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Rata de incidența din București a crescut pentru a 14-a zi consecutiv și a ajuns la valoarea de 3,32, potrivit datelor comunicate miercuri, 12 ianuarie, de DSP București . Capitala a intrat astfel in scenariul roșu, iar Comitetul pentru Situații de Urgența din București se va reuni la ora 15.00 pentru…

- Rata de incidenta COVID-19 in Bucuresti a ajuns marți la 2,97 la mie, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Rata de infectare raportata marți in București este 2,97 la mie. Incidența era marțea trecuta de 0,9 la mia de locuitori, informeaza Mediafax.Pe 23 noiembrie valoarea era 3,04…

- Incidenta cazurilor de COVID din Bucuresti a ajuns astazi, 24 noiembrie, la 2,87 cazuri la mia de locuitori, Capitala ieșind din scenariul roșu, anunța Direcția de Sanatate Publica. Fața de ziua precedenta, valoarea a scazut cu 0,17.Pe 1 octombrie 2021 incidența a fost de 7,68 la mie, iar de atunci…

- Rata de infectare cu noul coronavirus in București e in continuare in scadere. Astazi Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat ca incidența cazurilor a ajuns sub 7 la mia de locuitori.