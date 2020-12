La castelele Peleș și Pelișor, program special de vizitare Pentru saptamana in curs, la unele dintre cele mai importante atracții turistice din Sinaia a fost anunțat un program special de vizitare. Astfel, pana pe data de 6 decembrie, la Castelul Peleș, pentru public va fi valabil urmatorul pogram: astazi, miercuri: orele 9:30 – 16:15 (ultima intrare), de joi pana duminica accesul fiind posibil intre orele 8:30 – 16:15 (ultima intrare). La Castelul Pelișor, programul de vizitare,de astazi și pana duminica, va fi intre orele 9:15 – 16:15 (ultima intrare), in ambele cazuri casa de bilete urmand sa fie inchisa la ora 16:10. De asemenea, la fiecare dintre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

