Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CIA, William Burns, a avut luni o intalnire confidentiala la Kabul cu cofondatorul miscarii talibane Abdul Ghani Baradar, aceasta fiind intalnirea la cel mai inalt nivel intre SUA si regimul fundamentalist dupa ce acesta din urma a preluat puterea in Afganistan saptamana trecuta. Aceasta…

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat, intr-o declarație de presa, ca lucreaza din greu și cat mai repede posibil pentru a evacua oamenii din Afganistan, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august,…

- Presedintele american Joe Biden si premierul spaniol Pedro Sanchez au convenit ca doua baze militare din sudul Spaniei sa fie folosite pentru a primi afgani care au lucrat pentru guvernul american, a anuntat duminica guvernul spaniol, relateaza Reuters. Intr-o conversatie telefonica de…

- Popularitatea presedintelui Joe Biden este în scadere, americanii contestând în principal modul în care el a gestionat pandemia si situatia economica, potrivit unui sondaj The Associated Press - NORC Center for Public Affairs Research. În iulie, doua treimi dintre…

- Președintele Comisiei Consiliului Federației pentru politica informaționala și cooperare cu mass-media, Aleksei Pușkov, a comentat declarația potrivit careia Washingtonul intenționeaza sa-și incheie misiunea militara din Irak pana la sfarșitul anului, lasand militari doar pentru instruirea și consilierea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Ankara si Washington s-au pus de acord asupra 'modalitatilor' unei viitoare asumari a securitatii aeroportului din Kabul de catre fortele turce dupa retragerea americana din Afganistan, transmite AFP. 'Impreuna cu SUA si NATO, am…

- O experta in limbajul trupului (body language) a decodificat pentru BBC mesajele transmise de cei doi lideri mondiali Joe Biden și Vladimir Putin in timpul intalnirii lor de miercuri, de la Geneva.

- Intalnirea dintre Boris Johnson si Joe Biden a fost una productiva. Statele Unite si Marea Britanie au reafirmat „relatia speciala” si au reintensificat cooperarea bilaterala pentru abordarea noilor provocari de pe plan mondial, a declarat joi Joe Biden, dupa intrevederea cu premierul britanic Boris…