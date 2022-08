La Carcaliu e Schimbarea la Față a Domnului; pe rit vechi Crestinii ortodocsi de rit vechi sunt in sarbatoare mare. La ei, pe 19 august este Schimbarea la Fata a Domnului. Și asta pentru ca toate sarbatorile sunt intarziate cu 13 zile fața de cele ale majoritații creștinilor, pe stil nou sa le zicem. Schimbarea la Fața semnifica trecerea de la vara la toamna, cand pasarile migratoare incep sa se pregateasca de plecare, iar insectele si taratoarele isi cauta adapost in pamant. De dimineata, in biserici au fost oficiate liturghii speciale, preotii au purtat veșminte de sarbatoare, iar credincioșii care au tinut post, s-au spovedit si s-au impartasit. Ei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi de stil vechi intra de astazi in Postul Adormirii Maicii Domnului, care va dura doua saptamani. Credinciosii se vor pregati pentru cele doua mari sarbatori din luna august - Schimbarea la Fata si Adormirea Maicii Domnului.

- Mare sarbatoare la Șotanga, 6 august, o zi cu dubla semnificație, sarbatorea creștina- Schimbarea la Fața a Domnului și Ziua comunei. Primaria și Consiliul Local Șotanga au pregatit o sarbatoare pe cinste in Parcul Comunal de langa stadion.S-au implinit 595 de ani de la prima atestare documentara a…

- Mare sarbatoare la Șotanga, 6 august, o zi cu dubla semnificație, sarbatorea creștina- Schimbarea la Fața a Domnului și Ziua comunei. Primaria și Consiliul Local Șotanga au pregatit o sarbatoare pe cinste in Parcul Comunal de langa stadion. S-au implinit 595 de ani de la prima atestare documentara…

- Pe 6 și 7 august, localitatea Hoghilag din județul Sibiu e in sarbatoare. Și nu orice sarbatoare. Ci una inchinata uneia dintre cele mai sensibile, elegante, frumoase și parfumate flori din lume, daca nu cea mai parfumata, eleganta, delicata, frumoasa, tuberoza. Ei, bine, aceasta are din 2016 o sarbatoare…

- Crestinii sarbatoresc sambata, 6 august, Schimbarea la Fata a Domnului, o sarbatoare care aminteste minunea pe care Iisus o face asupra lui insusi. In fiecare an, pe 6 august, crestinii praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, care are drept semnificatie momentul in care apostolii Mantuitorului,…

- Creștini ortodocși de pretutindeni sarbatoresc Schimbarea la Fața a Domnului pe 6 august. Aceasta sarbatoare amintește de minunea petrecuta pe muntele Tabor, unde Hristos iși descopera dumnezeirea Sa prin natura umana pe care a asumat-o. Rugaciunea este hrana pentru suflet. Cu ajutorul rugaciunii reușim…

- Crestinii sarbatoresc sambata, 6 august, Schimbarea la Fata a Domnului, o sarbatoare care aminteste minunea pe care Iisus o face asupra lui insusi. Ce nu e bine sa faci in aceasta zi de sarbatoare?

- Parintele Alphonse Bakthiswalagan a venit din India in urma cu cativa ani si, chiar daca nici nu stia unde este tara noastra pe harta, a inteles ca poate ajuta oamenii oriunde in lume. Acum ii stie pe fiecare dintre beneficiarii „Dusului mobil”, ii asculta, le da o masa calda si se roaga pentru sanatatea…