- In special, acest lucru prevede Acordul in acest sens privind finanțarea proiectului, incheiat intre Moldova și Asociația Internaționala de Dezvoltare, membru al Grupului Bancii Mondiale. Documentul a fost semnat pe 9 august, iar Guvernul Moldovei, miercuri, in cadrul ședinței, a aprobat proiectul…

- Comuna Lovrin va avea stație de epurare noua și canalizare la standarde europene. A fost semnat contractul de proiectare și execuție, durata lucrarilor fiind de 24 de luni. Astfel, comuna va dispune de o stație de epurare noua, cu treapta mecanica și biologica avansata, incluzand atat eliminarea incarcarii…

- Stația de levigat de la cea mai laudata groapa de gunoi din Romania NU a funcționat niciodata! Levigatul, vidanjat și transportat la o alta stație de epurare Stația de levigat de la cea mai laudata groapa de gunoi din Romania NU a funcționat niciodata! Levigatul, vidanjat și transportat la o alta stație…

- Comisia Europeana a transmis Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) aprobarea pentru finantarea cu 206,984 milioane de euro a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt", program selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura…

- In data de 3 septembrie 2021, Aquatim a semnat contractul „Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin”, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura…

- Societatea Aquatim a semnat contractul de execuție pentru o noua investiție de peste 23 de milioane de lei, in urma careia se va realiza o noua și moderna stație de epurare la Lovirn. Finalizarea investiției va avea loc in doi ani. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat, vineri, la Consiliul…

- Guvernul a adoptat Hotararea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2021-2022, precum si pentru modificarea si completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Mediului au lansat, miercuri, un proiect care va estima populatia de ursi din Romania, valoarea acestuia ridicandu-se la 11 milioane de euro, fonduri europene, potrivit news.ro. De asemenea, in cadrul acestui proiect vor fi instalate peste…