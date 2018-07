Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe localitați din Prahova s-au desfașurat, in acest week-end, acțiuni publice pentru strangerea de semnaturi in campania "Fara penali in funcții publice". La Campina, acțiunea a avut loc duminica, in pasajul de la Ceas din centrul localitații, intre orele 11.00-14.00.

- Nicolae Robu incearca sa o dea la intors, dupa ce, sambata, membri ai USR Timiș care strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice” in centrul Timișoarei au primit un nou avertisment din partea polițiștilor locali. Primarul Timișoarei a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de…

- Polițiștii locali din Timișoara nu se lasa. Dupa ce, in luna mai, la ordinele primarului Robu, au aplicat un avertisment voluntarilor USR care strangeau semnaturi in cadrul campaniei “Fara penali in funcții publice”, pe str. Alba Iulia, polițiștii locali au recidivat. Nicu Falcoi, senator USR de Timiș,…

- Nicolae Robu a gasit soluția astfel incat toate persoanele care doresc sa desfașoare o activitate de orice natura in centrul Timișoarei sa fie obligate sa obțina un aviz in acest sens. Asta dupa ce, in luna mai, s-a razboit cu cei din USR Timiș, revoltat fiind ca se strang semnaturi pentru campania…

- Deputatul USR Cristian Seidler, secretar al Camerei Deputatilor, vorbeste, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre campania „Fara penali in functii publice“, negocierile pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila si relatia cu formatiunea condusa de Dacian Ciolos.

- USR a sustinut marti o conferinta de presa in care a proiectat imagini in care acuza ca Politia Locala si Jandarmeria impiedica strangerea de semnaturi pentru initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice", care are drept scop revizuirea Constitutiei in acest sens, scrie news.ro."In…

- Nicolae Robu este foc și para pe membri USR cu care s-a intalnit, astazi, in centrul Timișoarei, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”. Primarul Timișoarei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, acuzandu-i pe cei din partid ca ar incalca legile și normele…

- Campania de strangere de semnaturi pentru initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice" a ajuns la final de saptamana si in judetul Suceava. Vineri actiunea s-a derulat la Radauti, iar sambata caravana a poposit la Campulung Moldovenesc. La aceasta actiune a participat si ...