CFR Calatori introduce in circulatie din 15 martie un nou tren pe ruta Bucuresti Nord - Constanta

CFR Calatori introduce in ciculatie din 15 martie un npu tren pe ruta Bucuresti Nord - Constanta, care va pleca din Bucuresti la 10.45 de luni pana vineri, in extrasezon, in perioadele 15 martie - 25 iunie… [citeste mai departe]