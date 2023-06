Stiri pe aceeasi tema

- Știința și tehnologia au avansat atat de mult, incat, astazi, suntem puși in fața unui progres revoluționar fara precedent. Astfel, o echipa de oameni de știința a creat embrioni umani sintetici, folosind celule stem, fara a fi nevoie de ovule sau spermatozoizi. Acest avans revoluționar, spun cercetatorii,…

- Guvernul a pregatit ordonanta de urgenta care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educational, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Carbunaru a vorbit despre prime de 2.500 de lei pentru cadrele didactice și 1.000…

- Caz șocant in Dolj! Trupul neinsufletit al unui bebeluș de numai șapte luni a fost gasit intr-o punga de plastic. Cadacrul micuțului era ascuns intr-o zona cu vegetatie deasa. Oamenii legii fac ancheta pentru a gasi vinovatul.

- Cercetatorii au efectuat o analiza ADN a aerului adunat cu ajutorul unui avion. Rezultatele au fost interesante, relateaza gazeta.ru cu referire la PeerJ Life and Environment. Timp de 10 ani, oamenii de știința au stapinit tehnologia captarii ADN-ului din mediu. El poate fi prelevat din particule de…

- Animalele tale de companie viseaza? Deși nu putem ști cu certitudine ce viseaza, cainii și pisicile par sa faca mișcari in timpul somnului, cum ar fi mișcarea labuțelor, mișcarea mustaților și chiar scancetele sau șuieratul. Noi speculam ca animalele noastre de companie retraiesc in timpul viselor experiențe…

- In ciuda faptului ca rugaciunea zilnica sau frecventa este o parte de baza a vieții multor oameni, ințelegerea noastra cu privire la relația sa cu viața de zi cu zi și cu bunastarea psihologica generala este surprinzator de saraca. Insa o noua cercetare a abordat aceasta lacuna, iar concluziile sale…

- Lumea antreprenoriatului este, pe cat de dura, pe atat de frumoasa. Daca simti ca acesta este urmatorul pas pentru tine, trebuie sa iti asculti instinctul. Daca inca nu ai decis ce domeniu ti se potriveste, iata cateva idei ce iti vor fi de ajutor. Debutul primului business este una din cele mai palpitante…

- Denumit StarCrete, „betonul cosmic” are o rezistența de 72 Megapascali (MPa), iar cea a betonului obișnuit este de 32 MPa. La peste 50 de ani dupa ce primul om a pus piciorul pe Luna, omenirea se pregatește sa faca urmatorii pași mari in explorarea spațiului. Luna și, in cele din urma, Marte, vor fi…