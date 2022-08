La Călărași oamenii au fost ”trași pe sfoară” și au rămas cu cardurile golite In ultima perioada la Calarași s-au inmulțit cazurile in care oameni au ramas fara toți banii de pe card dupa ce au fost victime ale escrocilor, dindu-și seama prea tirziu ca au fost pacaliți, informeaza Noi.md cu referire la expresul.md. In ultimele luni tot mai mulți calarașeni au fost victime ale unor escrocherii, dupa ce au fost pacaliți sa dea datele de la cardurile bancare pe care le deți Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

