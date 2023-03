La Cadastru se conturează un posibil dezastru: o clădire din cinci are risc seismic (exclusiv) Un cutremur puternic ar putea pune probleme serioase cladirilor din subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate (ANCPI): unul din cinci sedii este incadrat in clasa celor cu risc seismic. Nu este vorba doar de cladiri vechi, cea mai noua dintre ele fiind finalizata in urma cu mai puțin de șapte ani. Conform datelor puse la dispoziție de Ministerului Dezvoltarii, este vorba in total de 13 cladiri din opt județe. In majoritatea cazurilor este vorba de risc seismic III, ceea ce inseamna ca structura de rezistența nu va fi puternic afectata (cladirile nu se prabușesc) dar elemente cum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi descinderi in dosarul escrocheriilor comise de o companie care fabrica mobila de bucatarie. Directorul intreprinderii figureaza si intr-o ancheta initiata de Politia Romana. Marți, 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași au efectuat 42 de percheziții domiciliare.…

- Polițiștii și procurorii romani fac 42 de percheziții, pe parcursul zilei de 28 martie 2023, intr-o ancheta asupra unei afaceri cu mobila la comanda. Paguba estimata in acest dosar se ridica la patru milioane de lei. Pana in prezent, peste 130 de cetațeni au fost identificați ca persoane vatamate. Perchezitiile…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza, marti, 42 de perchezitii domiciliare intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii fac perchezitii in Iasi, Brasov, Ilfov, Galati, Bihor, Vaslui, Arges,…

- Zeci de perchezitii au loc in aceasta dimineața, intr-un dosar de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Prejudiciul este de aproximativ 4 milioane de lei. Peste 40 de perchezitii au loc, marti dimineata, in Bucuresti și 15 județe, intre care și Brașovul, intr-un dosar de inselaciune…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași au descins la 42 de adrese intr-un dosar de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda.Polițiștii fac percheziții in județele Iași (13), Brașov (3),Ilfov (3), Galați (2), Bihor (2), Vaslui (2), Argeș (1),…

- Astazi, 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași efectueaza 42 de percheziții domiciliare, intr-un dosar penal privind infracțiuni de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Polițiștii efectueaza percheziții in județele Iași (13), Brașov (3),Ilfov…

- Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…

- ”Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…