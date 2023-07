Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza, in perioada 1 – 31 iulie 2023, expoziția Atelierului de pictura icoana in maniera bizantina, atelier organizat de Muzeul Național al Bucovinei in perioada mai-iunie 2023. Vernisajul expoziției va avea loc sambata, 1 iulie 2023, ora 11, la parterul Muzeului…

- Muzeul de Etnografie Brașov va invita la vernisajul expoziției „Intelectualul in satul de odinioara: preotul, invațatorul, notarul in Colecția Gheorghe Cernea”, care va avea loc joi, 29 iunie 2023, ora 18:00, la sediul din Bd. Eroilor nr. 21A. Expoziția iși propune sa aduca in atenția publicului colecția…

- Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau in parteneriat cu UAP din Republica Moldova au organizat Expoziția de fotografie „Imagini recurente”, semnata de artistul vizual Ovidiu Ungureanu. Vernisata la Galeriile „Constantin Brancuși” din Chișinau in data de 31 mai 2023, expoziția s-a bucurat de un…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita miercuri, 31 mai 2023, ora 16, in foaierul Muzeului de Istorie, la vernisajul expoziției numita sugestiv „…vorba doamnei Barda”. Expoziția inițiata de doamna Tatiana Chideșa este realizata cu lucrari provenite exclusiv din colecții private. In lucrarile expuse…

- Coridorul rutier care sa lege Polonia de Romania pe ruta Siret- Cernauți -Ternopil – Lvov – Varșovia se afla pe harta de prioritați a Comisiei Europene, a anunțat astazi președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. De menționat ca primele demersuri pentru construirea acestui coridor au fost…

- Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, pregatește o noua expoziție, de data aceasta in județul Neamț, fiind gazduita de Complexul Muzeal Național Neamț. Expoziția „Maramureș – Patru țari din patru zari” este un concept expozițional menit sa valorifice…

- In perioada 24 aprilie – 22 mai 2023, la Galleria 28 din Timișoara, va putea fi vizitata expoziția „STUDIU DUPA MODEL. EXPERIMENT”, semnata Marian Dobre. Organizata de Galleria 28 și curatoriata de Maria Pașc și Andrei Rosetti, expoziția aduce in atenția publicului cele trei direcții de lucru ale pictorului…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca duminica, de Paște, pe 16 aprilie, are loc un eveniment special la Muzeul Satului Bucovinean. „Incepand cu ora 12:00 va avea loc slujba la biserica din cadrul Muzeului, apoi un concert de toaca, coruri și clopotele Bucovinei, urmat…