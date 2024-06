In zilele premergatoare votului, dar și in ziua scrutinului, am avut ocazia sa ma plimb prin județul Buzau, fieful politic al lui Marcel Ciolacu, pentru a descoperi rețeta succesului PSD. Rezultatul acestei incursiuni a fost revelator și, in același timp, dezolant: micul și berea au fost armele principale ale campaniei electorale. De la primele ore […] The post La Buzau, micul și berea au dat candidații caștigatori la locale appeared first on Puterea.ro .