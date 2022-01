La Bursa de Valori a sunat clopotul pentru Chimcomplex

Stiri pe aceeasi tema

- Chimcomplex Borzești, companie prezenta pe piața de capital romaneasca din noiembrie 1996, a debutat pe Piața Reglementata a Bursei sub simbolul bursier CRC, ca urmare a transferului de pe piața AeRO. La momentul transferului, Chimcomplex Borzești... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Planul Strategic 2022-2030 prevede un total de 2,5 miliarde de euro investitii si reprezinta cel mai mare pachet investitional din industria chimica din ultimii 30 de ani, impartit in trei etape, a declarat, luni, Stefan Vuza, presedinte Chimcomplex. Vuza a detinut pana in urma cu cativa ani fabrica…

- Omul de afaceri clujean Ștefan Vuza a vorbit, cu ocazia listarii acțiunilor Chimcomplex Borzești (simbol CRC) pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București, despre negocierile pentru preluarea Rompetrol.

- Cea mai mare rafinarie din Romania, Petromidia, acum in proprietatea kazahilor de la KMG International, ar putea intra in grupul industrial Chimcomplex. Cel mai puternic antreprenor la Bursa de Valori București (BVB) din acest moment, omul de afaceri Ștefan Vuza, care controleaza și Chimcomplex, a anunțat…

