- Evoluțiile bune ale lui Harlem Gnohere (30 de ani) din actualul sezon competițional i-au facut pe reprezentanții mai multor cluburi din Europa sa se intereseze de serviciile "Bizonului". Ultimii intrați pe lista sunt bulgarii de la Ludogoreț, acolo unde evolueaza romanii Claudiu Keșeru și Cosmin Moți. …

- Claudiu Keșeru traverseaza un moment fantastic al carierei și marcheaza la foc automat pentru Ludogoreț, formație la care, la inceputul sezonului, prindea primul 11 tot mai rar. VEZI AICI VIDEO! Atacantul roman a marcat al 8-lea sau gol din play-off, 24 in tot sezonul, in partida din deplasare cu Botev…

- Derby-ul Bulgariei dintre Ludogoreț și ȚSKA Sofia a oferit un scenariu greu de crezut. Trupa lui Moți și Keșeru a caștigat pe final, 3-2 dupa ce a fost condusa. Kiril Despodov a deschis scorul pentru ȚSKA in prelungirile primei reprize, dar dupa pauza Jakub Swierczok a egalat. Oaspeții au marcat din…

- Legendarul jucator brazilian Ronaldo Luis Nazario de Lima și-a explicat celebrul look afișat la Campionatul Mondial din 2002 ce a fost gazduit de Coreea de Sud și Japonia. Intr-un interviu acordat publicației britanice The Sun, Ronaldo a povestit cum l-a "ajutat" bretonul sa conduca Brazilia spre…

- Claudiu Keșeru a fost din nou decisiv pentru Ludogoreț. De aceasta data la un meci disputat pe teren propriu, cu Septemvri Sofia, caștigat la limita, scor 1-0. VIDEO AICI! Atacantul roman, intrat pe teren in repriza a doua, in minutul 55, in locul noului venit Swierczok. A incasat un cartonaș galben…

- Cel mai bun atacant roman din 2017, Claudiu Keșeru, 31 de ani, și-a decis in aceasta seara viitorul! "Bombarierul" a ajuns la un acord cu bulgarii de la Ludogoreț și a semnat pentru urmatoarele doua sezoane. Din primele informații, Claudiu urmeaza sa primeasca un super salariu la campioana Bulgariei,…

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, a marcat pentru echipa sa in meciul de pe terenul lui Botev Plovdiv. Titular, Keșeru a deschis scorul pentru Ludogoreț in minutul 5. Cosmin Moți, celalalt roman de la Ludogoreț, e titular. (VIDEO cu golul, aici) La pauza, Ludogoreț e in avantaj, scor…

- Marius Briceag (25 de ani) poate ajunge la finalul sezonului langa Cosmin Moți și Claudiu Keșeru la Ludogoreț. Pana sa-l transfere pe Baluța, Craiova are șanse importante sa se desparta de un alt fotbalist, fundașul stanga, Marius Briceag. Daca totul va decurge normal, atunci echipa lui Keșeru și a…