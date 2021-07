Stiri pe aceeasi tema

- Desemnarea unei zone umede ca sit Ramsar este o recunoastere a regiunii ca resursa de mare valoare naturala si economica, in special ca habitat al pasarilor acvatice. Potrivit lui Dan Ionescu, expert ornitolog, noul sit denumit „Complexul piscicol Dumbravița – Rotbav" are o suprafața extinsa de aprapoape…

- Semifinalele Campionatului European de fotbal EURO 2020 sunt programate pe „Wembley Stadium" din Londra: Italia – Spania (marți, 6 iulie, de la ora 22:00) și Anglia – Danemarca (miercuri, 7 iulie, tot de la ora 22:00). Aceeași arena din capitala Angliei va gazdui și finala, care va avea loc duminica,…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 24 iunie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, conținutul Hotararii Consiliului Județean Mureș nr. 57 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activitații neeconomice aeronautice, precum și a bugetului…

- 400 de voluntari din toate colțurile țarii sunt așteptați in acest sfarșit de saptamana la Ilidia, in județul Caraș Severin. Timp de trei zile, ei vor lucra contra cronometru pentru a repara și zugravi fațadele a 30 de case tipice pentru aceasta zona pitoreasca din Banatul Montan. Color the Village/Coloreaza…

- Uniunea Maghiara din Transilvania (EMSZ) va prezenta iar Legislativului de la Bucuresti un proiect de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, arata un comunicat de presa aparut pe site-ul formatiunii. Astfel, deputatul Jozsef Kulcsar-Terza va avea un proiect legislativ, in calitate de co-initiator,…

- Consilierii județeni au decis joi, 27 mai, intr-o ședința ordinara de lucru, modificarea Hotararii Consiliului Județean Mureș nr. 57 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activitații neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia a publicat informatiile cu privire la numarul-limita al participantilor, impartit pe eparhii si protopopiate, pentru pelerinajul de la Sumuleu Ciuc, care va avea loc sambata viitoare. Circulara arhiepiscopului Gergely Kovacs transmisa catre parohii a fost publicata…

- Prof. Illes Ildiko, inspector școlar general adjunct al județului Mureș, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi referitor la metodologia desfașurarii simularilor Evaluarii naționale. Cu toate ca situația pandemica a zdruncinat planurile de invațamant la nivel național, Inspectoratul Școlar General…