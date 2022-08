Stiri pe aceeasi tema

- Premierul belgian Alexander de Croo a declarat luni, referindu-se la preturile ridicate le energie si la incertitudinea legata de securitatea aprovizionarii energetice, ca Europa risca sa se confrunte de acum inainte cu cinci pana la zece ''ierni dificile'', consemneaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Europa s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarna din ultimii 60 de ani, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, transmite Agerpres. „Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar, asta este situatia. Noi am adoptat…

- Europa s-ar putea confrunta cu veri si ierni mai secetoase in viitor, conform unui studiu realizat de Serviciul Meteorologic German (DWD) privind seceta pe continent. Analiza specialiștilor din Germania avertizeaza asupra scaderii pe termen lung a precipitatiilor in regiunea mediteraneana, acest lucru…

- Europa se confrunta cu un risc crescut de recesiune din cauza creșterii prețurilor la petrol și gaze, pe fondul temerilor ca Rusia ar putea intrerupe complet livrarile, spun economiștii, potrivit unei analize The Guardian.

- Inflatia anuala in Romania este asteptata sa se situeze in medie, presupunand ca nu va exista o escaladare suplimentara a razboiului din Ucraina la 12,5% in 2022 si sa persiste la aproximativ 10% in 2023, deoarece preturile ridicate la energie si alimente pe plan global continua sa afecteze preturile…