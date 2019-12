Stiri pe aceeasi tema

- La Bruxelles incepe summitul sefilor de stat sau de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene. Se anunta un Consiliu dificil. Ungaria, Polonia și Cehia au formulat obiectii fata de planul de reducere drastica a poluarii.

- Romanii cheltuiesc pentru alimente si bauturi racoritoare cel mai mult din Uniunea Europeana, 27,8% din totalul cheltuielilor lor de consum, ponderi mari fiind consemnate si in Lituania (20,9%) si Estonia (19,6%), cu mult peste media europeana de 12,1%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu și-au îndeplinit obligațiile atunci când au refuzat sa primeaza refugiați în cadrul repartizarii decise de catre UE în contextul celui mai mare flux de migranți din 2015, a spus joi avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, relateaza…

- In plus, multe termocentrale actuale vor trebui sa instaleze tehnologii mai scumpe pentru a respecta standardele mai stricte de calitatea aerului incepand din 2021 iar cresterea costurilor cu permisele de poluare ar putea creste de asemenea costurile, se arata in raportul citat. 'Producatorii…

- Cea mai mica valoare a șomajului, dintre țarile Uniunii Europene, pentru cei cu educație de nivel universitar a fost în Cehia 1,1 procente, urmata de Ungaria 1,3%. Cel mai mare nivel al șomajului în aceasta categorie de persoane era în Grecia – 13,7%, și Spania –…

- ''Presedintele Macron face o judecata injusta asupra politicii poloneze in materie de protejare a climei'', a estimat Morawiecki intr-o conferinta de presa ce avea ca tema exact aceasta politica. El a sustinut ca Polonia, care inca isi asigura necesarul de energie masiv pe exploatarea carbunelui,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Polonia blocheaza eforturile comune la nivelul Uniunii Europene pe tema protejarii mediului, informeaza postul TVN24, care citeaza publicația Le Parisien, scrie Mediafax. Macron a explicat ca, la summitul UE din iunie, patru țari europene (Polonia,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Polonia blocheaza eforturile comune la nivelul Uniunii Europene pe tema protejarii mediului, informeaza postul TVN24, care citeaza publicația Le Parisien, scrie Mediafax.Macron a explicat ca, la summitul UE din iunie, patru țari europene (Polonia,…