Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a admonestat din nou tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate, amintind ca Uniunea Europeana are un excedent comercial fata de SUA, informeaza Mediafax."Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru NATO decat orice alta tara. Acest lucru nu…

- Donald Trump și Vladimir Putin au convenit asupra locului și a datei unei viitoare intalniri care nu va avea loc nici in Statele Unite și nici in Rusia, a anunțat consilierul președintelui rus, Yuri Ușakov, potrivit The Guardian. Administrațiile celor doua super-puteri urmeaza sa anunțe in cursul zilei…

- Kim Jong-un l-a invitat pe Donald Trump, in cadrul intalnirii lor din Singapore, sa efectueze o vizita la Phenian, iar el a acceptat la randul sau invitatia de a merge in Statele Unite, a anuntat miercuri agentia nord-coreeana de presa citata de AFP. “Kim Jong Un l-a invitat pe Trump sa efectueze o…

- Președintele american Donald Trump se declara foarte pregatit pentru intalnirea cu liderul nord coreean, Kim Jong Un. L-ar putea invita chiar in Statele Unite daca totul va merge bine la Singapore. Declarațiile au fost facute la Washington, dupa intalnirea cu premierul Japoniei.

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, va efectua, joi, o vizita in Coreea de Nord a anunțat agenția de știri nord-coreeana citandu-l pe șeful diplomației de la Phenian, Ri Yong Ho. Informația a fost confirmata și de biroul de presa al Ministerului de Externe din Rusia. Lavrov, va vizita Coreea de…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Brigitte Macron vs Melania Trump in America. Care a fost mai eleganta? Presedintele Frantei a efectuat prima vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Intalnirea cu Donald Trump a devenit subiect de stire nu doar in presa politica ori generalista, ci si in cea de monden, in conditiile in care presedintele…

- Prima vizita de stat a soților Macron in Statele Unite ale Americii a fost un moment important, urmarit de intreaga lume. De la discursurile celor doi președinți, la ținutele primelor-doamne și chiar gesturile din timpul evenimentelor, toate au fost analizate in detaliu de presa. Iar Melania și Donald…