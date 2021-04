Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a susținut joi o conferința de presa imediat dupa prima ședința de Guvern din criza declanșata in coaliție de demiterea lui Vlad Voiculescu. A evitat sa raspunda direct la intrebarile jurnaliștilor prezenți daca ia in calcul demisia, spunand de cateva ori ca ”guvernarea continua”.…

- Premierul Florin Cițu și consilierul sau Victor Costache, fostul ministru al Sanatații, nu mai mananca de la bufetul Guvernului. Ieri (marti, 13 :), cand nici nu banuiau scandalul ce va urma cu demiterea lui Vlad Voiculescu, cei doi s-au dus agale, in Piața Victoriei, sa ișii cumpere de-ale gurii. La…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, ar reveni imediat la carma Ministerului Sanatații daca i s-ar cere. Declarația a fost facuta, marți seara, la Antena 3, cand revocarea ministrului Vlad Voiculescu era data in presa ca foarte posibila, dupa ultimele evenimente. „In acest moment, in condițiile…

- Premierul Florin Citu a precizat, vineri, ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a cerut scuze, dupa ce nu a știut sa raspunda intrebarilor legate de ordinul cu regulile inmormantarii in cazurile de COVID. Florin Citu a fost intrebat ce parere are despre eroarea de comunicare a lui Vlad Voiculescu.…

- Premierul Florin Cițu a inceput sa foloseasca și in discursurile publice sau in declarațiile de presa susținute de la Palatul Victoria hashtag-ul pe care il utilizeaza la finalul postarilor de pe paginile sale de pe rețelele de socializare: #romaniitrebuiesastie. Hashtag pe care l-a consacrat inca din…

- Vlad Voiculescu a pus pe masa premierului Florin Cițu raportul pe care acesta i l-a cerut in urma cu zece zile. Cițu i-a cerut ministrului Sanatații intr-o declarație de presa sa faca un raport cu tot ce a facut in trei luni de cand ocupa fucția și cum s-a pregatit pentru valul 3 al pandemiei. […] The…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- Ministrul Sanatații a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca e nevoie ca in spitale „sa fie cald, sa nu fie rece”, dupa intrebarile jurnaliștilor privind temperatura scazuta din saloanele spitalelor. „E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece, pentru ca altfel e greu de suportat așa…