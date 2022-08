Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 august 2022, in satul Stremț din comuna cu același nume a fost sarbatoare. La invitația Primariei, a Consiliului Local Stremț și a primarului Traian Ștefan Popa, „fiii satului” s-au intors din nou acasa, la cea de-a XIII-a ediție. Satul Stremț care face parte din comuna cu același nume este…

- VIDEO| Fiii satului s-au intors acasa, la Stremț, in anul 2022, la a XIII-a ediție Fiii satului s-au intors acasa, la Stremț, in anul 2022, la a XIII-a ediție Duminica, 14 august, in satul Stremț din comuna cu același nume a fost sarbatoare. La invitația Primariei, a Consiliului Local Stremț și a primarului…

- Saptamana aceasta s-au finalizat lucrarile de modernizare a treptelor de acces și de construire a unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitați la Policlinica Sacele. Lucrarile vor continua in perioada urmatoare, au anunțat reprezentanții Primariei . Astfel, subsolului Policlinicii intr-o baza…

- Consiliul Local al municipiului Buzau a aprobat in sedinta ordinara a lunii iunie un nou regulament de functionare prin care cetatenii care doresc sa participe la sedintele deliberativului local o pot face doar daca au un interes legitim legat de un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, doar…

- Procurorii anticoruptie de la DNA-Serviciul Teritorial Ploiesti, care au facut cercetari cu privire la proiectul european pentru reabilitarea a trei strazi din Buzau, au dispus clasarea cauzei. Intr-un document transmis Primariei municipiului Buzau procurorii DNA au dispus o solutie de clasare constatand…

- Senzatii tari, romanesti, ca la mama acasa! Fantanile arteziene din Ploiesti, mai exact cea din fata Primariei si cea de la Gara de Sud s-au umplut de spuma, astazi, iar "organizatorii" petrecerii sunt in continuare de negasit. Asta, in cazul in care cineva chiar ii cauta. Potrivit SGU, in…

- Centrul Cultural din Mioveni, cu sprijinul Primariei și Consiliului local al orașului Mioveni, va invita la prima ediție a festivalului de muzica, arte și tehnologie, ANALOGUE, ce va avea loc in perioada 2-4 septembrie 2022, pe platoul Faget din Mioveni. Timp de 3 nopți și 3 zile, creatorii ANALOGUE…

- Primaria municipiului Constanta informeaza joi, 2 iunie, despre organizarea unei consultari a pietei, pentru inchirierea unui spatiu administrativ cu destinatia de birouri pentru desfasurarea activitatii unor compartimente din cadrul Primariei municipiului Constanta.Astfel, cei interesati pot procura…