La Brașov, un atelier producea ilegal uniforme de polițiști, jandarmi și pompieri Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Brașov a descoperit ca o micuța fabrica de confecții producea ilegal uniforme pentru polițiști, jandarmi și pompieri pe care apoi le vindea online. Intr-un atelier de confecții din Brașov, polițiștii de la Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au mers intr-un control de rutina și au descoperit cu surprindere ca printre ale produse de imbracaminte, acolo erau confecționate și uniforme și insigne brodate asemanatoare cu cele purtate de polițiști, jandarmi sau pompieri. Articolele erau comercializate pe siteul firmei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

