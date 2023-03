Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in februarie 2023, de 165.425 persoane, cu 529 mai multe fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a crescut in luna decembrie a anului 2022. Datele Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Sociala arata ca au fost cu peste 4.000 mai mulți comparativ cu luna noiembrie. Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in decembrie 2022, de 163.789, cu 4.064…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in decembrie 2022, de 163.789, cu 4.064 mai multi fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj…

- Numarul de romani asistati social a crescut, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala. Astfel, in decembrie anul trecut, numarul beneficiarilor de ajutor social a fost de peste 163.000 de romani. Cei mai multi sunt in judetele Dolj peste 10.000, Bacau peste…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in decembrie 2022, de 163.789, cu 4.064 mai multi fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), scrie Agerpres. Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati…

- Botoșani, județul in care suma medie platita pentru alocațiile pentru copii in decembrie a avut cea mai mare valoare din Romania Botoșaniul este județul in care alocațiile de stat pentru copii au avut cea mai mare valoare din Romania arata Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS),…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in decembrie 2022, de 163.789, cu 4.064 mai multi fata de luna anterioara. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in decembrie 2022, de 163.789, cu 4.064 mai multi fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), transmite Agerpres. Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati…