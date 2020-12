Stiri pe aceeasi tema

- In anul in care Antena 1 aduce cel mai lung Revelion din istoria televiziunii din Romania, inceput inca de la primele ore ale diminetii de 31 decembrie, „Show si-asa” continua petrecerea de la ora 20:00, la Antena 1.

- ​Autoritațile nu introduc noi restricții in perioada urmatoare, insa cele in vigoare se mențin. Și in noaptea de Revelion este interzisa deplasarea cetațenilor in afara locuinței in intervalul orar 23.00-05.00. In perioada sarbatorilor de iarna sunt in continuare in vigoare, printre altele, urmatoarele…

- UNTOLD pregatește cel mai asteptat party de Revelion pentru intreaga Romanie, DAY ONE-INCEPUTUL, ce va fi transmis la PRO TV. Organizatorii UNTOLD pregatesc și un show special pentru cei mai infocați fani, care va putea fi urmarit pe pagina de youtube a festivalului, in aceeași seara. UNTOLD ADUCE SHOW-UL…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat cum vor decurge lucrurile in Romania in noaptea de Revelion. Autoritațile nu vor inaspri restricțiile, dar nici nu le vor relaxa. Secretarul de stat Raed Arafat susține ca autoritațile nu vor modifica restricțiile pentru gestionarea…

- Raed Arafat a anunțat miercuri seara la ce trebuie sa se aștepte romanii in perioada sarbatorilor. Șeful DSU a precizat ca autoritațile nu vor relaxa restricțiile, așa cum iși doreau reprezentanții HoReCa, astfel ca posibilitațile cetațenilor de a petrece in noaptea dintre ani se rezuma la activitați…

- In fiecare an, cu ocazia zilei naționale, comunitatea romaneasca din Sardinia, impreuna cu FILCAMS Cgil, au organizat diverse evenimente, pentru a marca frumos ziua de 1 Decembrie. In ultimii doi ani, a luat parte la aceste evenimente și un grup de tineri extraordinari, care și-au dorit sa sarbatoreasca…

- Romania este in al doilea val al pandemiei, insa situația s-ar putea agrava daca numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus nu va scadea. Medicul Alexandru Rafila a vorbit despre perioada cand putem ajunge la cel de-al treilea val al pandemiei de COVID-19. Autoritațile romane au impus o serie…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, duminica, faptul ca mult iubitele petreceri organizate in Romania in noaptea dintre ani vor fi interzise de aceasta data, din cauza riscului de infectare cu noul coronavirus. Șeful Guvernului a precizat ca, din punctul sau de vedere, petrecerea de Revelion este o petrecere…