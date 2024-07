Stiri pe aceeasi tema

- Primul nivel al viitorul bazin de inot din Targu Secuiesc, care se construieste in vecinatatea Salii Polivalente, Patinoarului si Stadionului municipal, a fost deja ridicat, informeaza autoritatile locale. Constructia este finantata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin…

- Compania ACI Cluj pune bazele unui nou proiect. Dupa ce a edificat „bijuteria” Turda Arena, construiește un stadion de 12.000 de locuri. Este vorba despre construcția unui nou stadion la Targoviște, Dambovița Arena, proiect aflat in plina desfașurare. „Construcția noului stadion din Targoviște, Dambovița…

- Compania Naționala de Investiții a anunțat finalizarea a doua noi facilitați sportive in Moinești, finanțate cu peste 23 de milioane de lei de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Bazinul Didactic de Inot Noua instalație ofera copiilor și tinerilor din Moinești posibilitatea…

- Comuna Maracineni este singura Unitate Administrativ-Teritoriala (UAT) unde administratia locala a accesat doua proiecte pentru dezvoltarea pe orizontala a sectorului public destinat activitatilor sportive, la acest moment in localitate functionand doua baze sportive, ambele fiind proiecte de investitii…

- Cinematograful Patria din municipiul Reghin, care a fost abandonat in urma cu mai bine de 20 de ani si era in stadiul de ruina, a fost extins, modernizat si dotat cu aparatura ultramoderna, in urma unei investitii de peste 11,6 milioane de lei, prin Compania Nationala de Investitii, urmand ca in acest…

- Construcții Erbașu demareaza lucrarile la proiectul de reabilitare și modernizare a DJ102I, Valea Doftanei (Prahova) – Bradet (Brașov). „Reabilitarea și modernizarea DJ102I se va realiza pe o lungime totala de 25,63 km și va asigura legatura intre partea de sud a țarii (judetul Prahova) și partea centrala…

- Ministru al Dezvoltarii, Adrian Vestea , anunta ca Spitalul Orașenesc Rupea va intra intr-un amplu proces de reparații capitale, modernizare și dotare. Spitalul Orașenesc Rupea va intra intr-un amplu proces de reparații capitale, modernizare și va fi dotat aparatura și echipamente sanitare la standarde…

