- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat dupa reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre, ca Alianta nu va impune o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei si nici nu va trimite trupe in aceasta tara. Dar a promis Kievului alte forme de sprijin si i-a cerut presedintelui…

- Fortele rusesti au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, au anuntat autoritatile locale. “Centrala nucleara Zaporojie este capturata de fortele militare ale Federatiei Ruse. Personalul operational controleaza starea unitatilor de putere si asigura functionarea acestora conform…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, marți seara, ca fortele americane americane ”nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru a-i apara pe aliatii din NATO”. El a promis ca presedintele rus Vladimir Putin va plati pe termen lung chiar și daca va obtine avantaje pe campul de lupta din…

- Federația Rusa a continuat atacurile in noaptea de vineri spre sambata, inclusiv in aceasta dimineața, asupra mai multor orase ucrainene și capitala Kiev. Oficialii ucraineni spun ca au fost lansate rachete de croaziera catre Ucraina dinspre Marea Neagra. Aceștia au raportat mai multe pierderi printre…

- Fortele armate ucrainene au anuntat ca au cauzat pierderi semnificative trupelor ruse de la inceputul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, informeaza sambata dpa. Circa 3.500 de soldati rusi au fost ucisi si alti 200 au fost capturati, a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii al Ucrainei.De asemenea,…

- Zeci de explozii și focuri de arma in mai multe zone ale capitalei Kiev s-au auzit in tot cursul nopții de vineri spre sambata. Peste 50 de explozii și focuri de arma au fost semnalate in zonele Shulyavka, Beresteiska și Gradina Zoologica din Kiev. Exista, de asemenea, rapoarte despre focuri de arma…

- Germania, Italia si Ungaria au fost acuzate de fostul presedinte al Consiliului European, polonezul Donald Tusk, ca s-au opus adoptarii unor sanctiuni mai dure impotriva Rusiei la summitul european extraordinar din aceasta saptamana, transmite dpa. "In acest razboi, totul este real: nebunia si cruzimea…

- In orasele din Ucraina, pe panouri publicitare care arata un tanar zambitor in echipament de lupta complet se afla urmatorul mesaj: „Invatati cum sa va aparati casa astazi”. Reclama din partea Fortelor de Aparare Teritoriala din Ucraina, o ramura a armatei, pare sa functioneze. In timp ce invazia rusa…