La borna de 10 ani dupa socul care a schimbat lumea: cele mai importante lectii pe care ar fi trebuit sa le inveti din criza financiara

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a spus ca regulamentul olimpiadelor s-a schimbat semnificativ in acest an, precizand la fazele județene vor fi subiecte unice indiferent de disciplina, iar numarul de locuri a crescut la anumite discipline. Valentin Popa a spus, in discursul sau, de la deschiderea…

- Comunitatea internationala se indreapta, in contextul lipsei liderilor politici, spre o noua criza financiara de amploare, de genul celei izbucnite in 2008-2009, intrucat cauzele nu au fost eliminate, avertizeaza Gordon Brown, fost premier si ministru de Finante al Marii Britanii informeaza mediafax.…

- Noul castigator al US Open, sarbul Novak Djokovic, il considera vinovat pe arbitrul Carlos Ramos pentru ca a impins-o pe Serena Williams la limita prin deciziile sale din finala feminina a Grand Slam-ului american.

- Fostul ministru grec de Finante Yanis Varoufakis a declarat intr-un interviu acordat publicatiei germane Bild ca Grecia nu ar fi trebuit sa fie salvata, ci ar fi trebuit sa intre in faliment, pentru ca politicile duse in ultimii ani n-au facut decat sa adanceasca gaura neagra in care se afla, iar datoriile…

- Primul pompier șef care a intrat in unul dintre turnurile gemene pe 11 septembrie 2001 este acum și ultimul care sa se pensioneaze. Joseph Pfeifer a vorbit pentru Jeff Glor, gazda la "CBS Evening News"...

- Traditionalul concert care inchide ceremonia de inmanare a premiului Nobel pentru pace, organizat in fiecare an pe 10 decembrie la Oslo, nu va mai avea loc in 2018 din cauza lipsei de fonduri, au anuntat marti organizatorii evenimentului, citati de AFP.

- Deși pare greu de crezut, alimentația oamenilor de acum 6.000 de ani era neașteptat de diversa și risipa era probabil redusa la minim. Fie ca vanau cerbi și mistreți sau cultivau grau, oamenii de acum multe milenii nu prea faceau stocuri, foloseau ce le oferea in acel anotimp mediul și gaseau soluții…

