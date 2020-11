Asociația Pro Infrastructura spune ca proiectul metroului din Cluj-Napoca, evaluat la un miliard de euro, este blocat in incompetența și in birocrație. Conform asociației, exista riscul ca proiectul sa rateze finanțarea europeana. Pro Infrastructura da vina pe Primaria Cluj-Napoca pentru problemele care ar putea sa apara. „Deși este prezentat ca un viitor proiect de succes in Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), metroul din Cluj-Napoca evaluat la un miliard de euro este in prezent blocat in incompetența și birocrație, existand riscul de a rata acest tren al finanțarii europene.…