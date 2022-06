Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Consilierii judeteni au aprobat, in sedinta extraordinara de vineri, 10 iunie, transferarea unui teren de peste 6.000 de metri patrati din domeniul public al judetului Arad in domeniul public al comunei Peregu Mare.

- Consilierii locali au votat aprobarea depunerii proiectului „Realizare pista de biciclete in lungul canalului Pocloș" in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Pentru acest proiect contribuția Municipiului Targu Mureș, va fi in suma de 813.050,00 euro (fara TVA) din bugetul prealocat…

- Domnul Marius Constantin Budai, ministrul Muncii, prezent astazi la Ploiești, a transmis informații importante despre impactul masurilor sociale pe care le-a luat Guvernul, la propunerea Partidului Social Democrat, prin Programul "Sprijin pentru Romania" . Ministerul Muncii a achitat deja 1,2 miliarde…

- Situație incredibila pe pista de biciclete de pe malul Begai, care leaga Timișoara de granița cu Serbia. Asfaltul subțire dispare incet-incet și face loc ierbii, iar problema nu a aparut doar pe anumite porțiuni. Pe distanțe mari, traseul a fost luat in stapanire de vegetație. Totul in condițiile in…

- Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia au aprobat in ședința de astazi, 13 mai 2022, realizarea infrastructurii pentru biciclete in municipiul Alba Iulia, zona Mamut. Investitia finanteaza realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete in intravilanul si extravilanul localitatilor (piste…

- Violeta Stoica Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anunțat, ieri, finalizarea repartizarii pe județe a sumelor alocate prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, județul Prahova fiind pe locul șapte la nivel național, dupa Teleorman, Suceava, Olt, Iași, Dolj și Argeș. Astfel, județul…

- Pacienti din Dolj, Olt si Mehedinti se numara printre beneficiarii unui proiect menit sa depisteze si sa trateze in centre de preventie hepatita B sau C. Prin proiectul LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va finanta cu 500 de milioane de lei in acest an piste de biciclete, a declarat miercuri ministrul Mediului, Barna Tanczos, citat de Agerpres. In plus, Ministerul Dezvoltarii va realiza, pentru Apele Romane, piste de biciclete construite pe digurile de aparare…