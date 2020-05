Stiri pe aceeasi tema

- "Invierea lui Hristos astazi este pentru noi, ca totdeauna, izvor de lumina si pace, izvor de bucurie, dar si izvor de putere spirituala pentru a lupta cu greutatile vietii, inclusiv pentru a lupta cu boala, cu teama de moarte, cu suferinta, cu tot ceea ce in aceste zile ne impresoara, nelinisteste,…

- Aproximativ 2.000 de pachete cu paine binecuvantata, cunoscuta de catre creștinii din Romania drept ”Paști” vor fi distribuite in zilele de vineri, sambata și duminica credincioșilor din Capitala. Painea se binecuvinteaza cu agheasma și se stropește cu vin de obicei la Liturghia din…

- Conform declarațiilor facute de Marcel Vela persoanele sub 65 de ani care vor sa mearga la biserica in noapte de Inviere pentru a lua lumina trebuie sa completeze declarația pe propria raspundere, dar nu oricum! Ce trebuie completat

- Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a spus ca nu putem fi izolati spiritual si trebuie sa credem ca Dumnezeu ,,dupa incercare, ne va da si multumire si bucurie”, scrie agerpres.ro. ,,In aceste clipe in care ne-am simtit din punct de vedere fizic intr-o retragere, intr-o izolare, nu putem fi izolati…

- ȘI TOTUȘI, ESTE MARE SARBATOARE RELIGIOASA! CHIAR DACA SFANTA LITURGHIE VA FI FARA ENORIAȘI IN BISERICI, PREOȚII SE VOR RUGA PENTRU TOȚI. SIMBOLURI CE ARATA CA NU CHIAR TOTUL POATE FI NU POT FI RESTRICȚIONAT SAU INTERZIS IN LUMEA ACEASTA. ADAPTAREA, IN ACEST AN, LA NOILE PREVEDERI , IN CONTEXTUL…

- In Coreea de Sud vor fi testate 200.000 de persoane pentru coronavirus, noteaza Business Insider. In Coreea de Sud au murit 10 persoane și alte 977 au infectate cu noul coronavirus. Potrivit Business Insider, Coreea de Sud va testa 200.000 de persoane care au participat la o manifestare religioasa in…

- Alex Korb este neurolog, scriitor si coach, autor al cartii “Spirala ascendenta: cum sa folosesti neurologia pentru a inversa cursul depresiei”, cu cate o schimbare mica, volum care a devenit cel mai vandut de pe Amazon, dupa numai o saptamana de la lansare, potrivit AMPRESS, care preia un articol publicat…

- Biserica și Statul sunt legate impreuna, dar, totuși, ele pot exista și de sine statatoare. Sunt state fara biserici, la fel cum sunt și biserici fara state. Nu de acum, ci dintotdeauna. Probabil ca de atunci și dateaza sintagma ”nu are niciun Dumnezeu”.Romania lui 2020 pare (re)intrata, din…