- Pandemia naște zilnic tragedii. Povestea batranei care a refuzat ventilarea mecanica in favoarea cuiva mai tanar.foto Pandemia naște zilnic tragedii. O femeie de 90 de ani din Belgia a refuzat sa fie ventilate artificial spunand ”Am avut o viața buna, pastreaza aparatul pentru cineva mai tanar. Doua…

- Momente emoționante, duminica, intr-un cartier din București. La fel ca mulți artiști consacrați din Italia, artistul Damian Draghici a ieșit, duminica dupa-amiaza, in balcon și a cantat pentru vecinii lui.Maine, pe 31 martie, Damian Draghici implinește 50 de ani și urma sa-și sarbatoreasca ziua in…

- Romania nu constientizeaza nicio secunda cat de important este sa ramanem in casa. Numai seara trecuta, peste o suta de oameni s-au adunat in parcarea din fața Casei Poporului. Cu masinile sau cu motocicletele, incarcati cu multa adrenalina, cu totii erau pregatiti pentru cursele ilegale. Distractia…

- Solicitare urgenta in sprijinul consumatorilor romani, care se confrunta nu doar cu incertitudine economica, ci și cu creșterea prețurilor.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim…

- Andrei Șelaru (Selly) a inregistrat un vlog in care a vorbit despre pandemia de coronavirus si ii indeamna pe fanii sai, majoritatea copii si adolescenti, sa respecte indicatiile autoritatilor si sa stea in case. Selly face apel catre tineri sa trateze pandemia cu seriozitate.

- Membrii de la Organizația Tineretului Social Democrat din Barlad sar in ajutorul persoanelor varstnice și in contextul temerilor acestora de a nu contacta virusul Covid 19, se ofera sa mearga in locul lor la cumparaturi sau oriunde e necesar, gratuit.

- Vecinii tai, nevoiti sa stea in casa din cauza epidemiei de coronavirus, au nevoie de o mana de ajutor. Zeci de tineri inimosi le duc la usa cumparaturile, indiferent ca este vorba despre mancare sau medicamente. Si pentru ca cererile se tot aduna, au nevoie de mai multi voluntari.„Saru-mana,…

- TVR 1 difuzeaza in fiecare seara, de luni pana vineri, imediat dupa Telejurnalul de la ora 20.00, "Destinatia Eurovision", program dedicat profesionistilor care compun melodiile din care va fi selectata cea care va reprezenta Romania la concursul de la Rotterdam, potrivit news.ro.In acest…