La baschet, Athletic Constanta a triumfat pe terenul echipei CSM VSKC Miercurea Ciuc, in Liga Nationala

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit intalnirea dintre formatiile BC Athletic si CSM Sighetu Marmatiei, din Liga Nationala de baschet masculin, Grupa Albastra, etapa a 15-a. La capatul unui meci spectaculos, BC Athletic s-a impus cu scorul de 101-86 (55-38). Pentru „Gladiatorii din Tomis”, au marcat…

- Federatia Romana de Baschet a publicat programul fazei a doua a intrecerii masculine a Ligii Nationale. BC Athletic Constanta face parte din Grupa Albastra, alaturi de CSM Targu Jiu, CSM Miercurea Ciuc si CSM Sighet.Faza a doua va consta in tur si retur, in care fiecare echipa va disputa doua meciuri…

- Formatia masculina de baschet BC Athletic Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 13 a a Ligii Nationale, grupa B penultima runda si ultima pe teren propriu a primei fazei din actualul sezon .Formatia de pe litoral a intalnit in propriul fief CSM Medias, in fata careia a cedat cu 64 88.Oaspetii…

- Campioana CSM CSU Oradea si liderul U-Banca Transilvania Cluj-Napoca au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet masculin, prima din 2020. CSM CSU Oradea s-a impus clar pe terenul vicecampioanei BC CSU Sibiu, cu scorul de 85-63 (23-18, 21-16,…

- Echipele de baschet ale Constantei care evolueaza in Liga Nationala, BC Athletic la masculin si Phoenix Stiinta la feminin , sustin deja, sambata, 4 ianuarie, primele meciuri oficiale din noul an. De la ora 17.00, BC Athletic locul 4, cu 16 puncte, in Grupa B intalneste in deplasare CSM Galati locul…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a sustinut astazi ultimul meci oficial al anului, partida din deplasare cu CSM Targoviste, din etapa a 13 a a Ligii Nationale, grupa Est. Victoria le a apartinut gazdelor, cu 74 64, dupa ce formatia de pe litoral a condus la pauza cu 30 23. Scorul…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine vineri, 20 decembrie, de la ora 18.30, meciul din etapa a 11 a a Ligii Nationale, grupa B, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor, CSM 2007 Focsani.Intalnirea dintre Gladiatorii din Tomis si CSM Focsani este una care putea schimba economia…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a sustinut astazi meciul de pe teren propriu cu CSM Tg. Jiu, din Liga Nationala.Victoria le a apartinut gazdelor, care s au impus dramatic, la un punct, in ultimele secunde BC Athletic a castigat cu 68 67, dupa ce echipa din Tg. Jiu a intrat in avanraj…