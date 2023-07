Stiri pe aceeasi tema

- S-A SPART BUBA… Procurorii DNA Iași, insoțiți de mascații de la Jandarmerie, au luat astazi cu asalt sediul Poliției locale din Barlad! Perchezițiile au inceput dis-de-dimineața și nici pana la aceasta ora procurorii nu și-au terminat treaba. Cel mai probabil, este vorba despre un dosar penal cu privire…

- NOUTAȚI MEDICALE… Dupa ce saptamana trecuta, la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” Barlad a intrat o prima tranșa de echipamente și aparatura medicala de ultima generație, acum a venit inca o tranșa! Va reamintim ca la spitalul din Barlad, primul transport a sosit pe 17 iulie, cu aparatura ultramoderna,…

- Podul peste Dunare de la Braila – supranumit Golden Gate de Romania – este inaugurat astazi. Lucrarile, care au costat jumatate de miliard de euro, s-au terminat cu doi ani intarziere. Inca nu sunt gata șoselele de legatura. Insa va fi taiata panglica, intr-o ceremonie la care participa și președintele…

- CUMPLIT ȘI NEPROFESIONIST!… O tanara in varsta de 17 ani din comuna Banca, Andrada Ișfan a fost diagnosticata de medicii barladeni greșit timp de trei saptamani, cu apendicita. Mai mult decat atat, s-a ajuns in stadiul in care a fost operata de apendicita, deși nu era nevoie! Eleva, care este in clasa…

- SECETA… A devenit ceva „constant” ca la Barlad, din cauza unei avarii sa se opreasca apa pentru consumatori. Astazi, pe strada Epureanu, in fața la firma „Baiatu” SRL, s-a produs o avarie destul de mare, din cauza țevilor vechi. „Acum doua ore s-a oprit doar pe o porțiune de oraș, insa avaria este…

- MODERNIZARE…Posta vasluiana a beneficiat, in ultima perioada, de noi investitii menite sa imbunatațeasca conditiile de munca pentru cei 100 de salariati, dar si sa schimbe aspectul artitectural al zonei si increderea cetatenilor in institutie. Astfel, sediul acesteia, cel de pe strada Republicii, a…