- REZULTATE INCURAJATOARE…O performanta deosebita pentru Scoala Gimnaziala „Episcop Iacov Antonovici” a fost participarea la etapa de zona a celor doua echipe de baschet si handbal fete, in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS), in perioada 28 aprilie -10 mai 2023. Desi… nu s-au calificat…

- CAMPIONI… Școala “Mihai Eminescu” Vaslui merge la turneul final al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ) – fotbal baieți, U10. Micuții fotbaliști vasluieni au caștigat faza regionala de la Roman, dupa ce au invins la penalty-uri campioana județului Iași, 3-1. Echipa de fotbal – baieți, Under…

- PREMIERA RUGBISTICA… Județul Vaslui va fi reprezentat la etapa Naționala a Campionatului de Rugby 7 ’s Feminin de echipa CSS – Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Barlad. Aceasta este a treia etapa a acestui Campionat National, care are loc pe 6 mai, la care participa echipe din Iasi, Bucuresti, Cluj, Baicoi,…

- RUGBY… Echipa feminina de rugby 7s (in șapte) a CSȘ – Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Barlad s-a clasat pe locul doi in etapa a II-a a Campionatului Național de rugby 7s – junioare, desfașurat la Cluj. Barladencele au suferit o singura infrangere, in chiar finala competiției, 7-36 cu Politehnica Iași.…

- INVINGATORI… Zilele trecute, in sala de sport a Școlii Gimnaziale “Elena Cuza” Vaslui s-a desfașurat faza județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la fotbal – baieți (U12) și fete (U10 și U12). La faza naționala s-au calificat Școala Gimnaziala “Elena Cuza” Vaslui (U12 – baieți), Școala Gimnaziala…

- CALIFICARE… Echipa Școlii Nr. 10 “Mihail Sadoveanu” Vaslui s-a calificat la faza naționala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ) la handbal masculin – Gimnaziu, dupa ce a invins Școala Gimnaziala “Miron Costin” Suceava, scor 22-13, in finala fazei regionale, disputata la Vaslui. Vasluiul…

- CONCURS… Saptamana trecuta, la Huși, s-a desfașurat faza județeana a ONSS la șah – liceu și gimnaziu, iar gazda competiției a fost Colegiul Național Cuza Voda” – Huși. Cei mai buni elevi au obținut calificarea la etapa naționala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. La baieți, pe primul loc s-a…