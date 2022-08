ATENȚIE LA DRUM! Pe D.E. 581, la intrarea in Barlad, se circula ingreunat din cauza unei viituri ( aluviuni pe carosabil). La fața locului se deplaseaza forțe din cadrul SDN Barlad cu trei mijloace de intervenție. Barladenii au primit pe telefoane atenționare prin Ro Alert, fiind avertizați sa se adaposteasca, caderile de apa fiind de […] Articolul La Barlad ploua torențial! DE 581 este acoperit de aluviuni, la intrarea in oraș dinspre Tecuci! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .