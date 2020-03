Stiri pe aceeasi tema

- Premiera viitorului film din seria „James Bond“, „No Time To Die“, a fost amanata sapte luni din cauza epidemiei de coronavirus, iar acest fapt va avea efecte negative si asupra incasarilor.

- Madalina Ghenea, actrița și model cu o cariera internaționala, se va intalni cu publicul din Romania la proiecțiile speciale ale primului film romanesc in care joaca: Urma, debutul in lungmetraj al lui Dorian Boguța. Filmul intra in cinematografe incepand din 6 martie, potrivit unui comunicat Transilvania…

- Proiectie a filmului "Colectiv" la Carei Foto: Arhiva. Vineri, 28 februarie 2020, la ora 19, în sala Deak Endre a Centrului Cultural Carei va avea loc proiecția filmului „Colectiv”. Premiera mondiala a filmului a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Film…

- Premiera in Beijing a filmului „No Time to Die", cel de-al 25-lea lungmetraj „James Bond", precum si turneul de promovare in China au fost anulate din cauza noului coronavirus.Premiera in Beijing a filmului „No Time to Die", precum si turneul de promovare in China urmau sa aiba loc in aprilie,…

- Filmul „Colectiv”, regizat de catre Alexander Nanau va avea premiera in cinematografele din Romania pe 28 februarie 2020, iar la Galati va avea loc o proiectie speciala, cu participarea echipei care a realizat documentarul.

- Marți, 4 februarie 2020, ora 18.00, la Centrul Cultural European Pucioasa va avea loc premiera filmului ”INTRE CHIN ȘI AMIN”! Cu aceasta ocazie ii puteți intalni pe regizorul producției – Toma Enache și pe actorul principal – Vali Popescu. ”INTRE CHIN ȘI AMIN” – un film despre cutremuratoarele torturi…

- Alexander Nanau, regizorul filmului “colectiv”, care va avea premiera la finele lunii februarie, a vorbit despre pelicula intr-un interviu acordat site-ului de cultura culturaladuba.ro.Cu o luna inainte de premiera filmului “colectiv”, regizorul Alexander Nanau a vorbit, intr-un interviu acordat site-ului…

- Liviu Varciu a venit in platoul emisiunii Xtra Night Show pentru a prezenta in premiera trailerul filmului „Zapada, ceai si dragoste”. Vedeta a fost insoțita de regizorul filmului, Catalin Bugean.