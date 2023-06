La Bălți, unele terenuri de joacă sînt adevărate pericole Scrincioburi care scirțiie, balansoare ruginite și tobogane vechi. Aceasta imagine poate fi vazuta la terenurile de joaca din mai multe curți din Balți. Mai mulți parinți se pling de aceasta situație. Locuitorii cartierului nr.8 din oraș, de pe strazile Calea Ieșilor 108, 110 și 112 se pling pe starea deplorabila a terenului de joaca existent. Potrivit mamicilor, acesta este periculos pentru co Citeste articolul mai departe pe noi.md…

