Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 30 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 49.591 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.609 pacienți au fost declarați vindecați și 4.005 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Parintele Calistrat Chifan de la manastirea Vladiceni din Iasi, cunoscut pentru postarile sale foarte populare, ne da un sfat despre cum sa ne pazim de noul coronavirus si, in acelasi timp, sa ne mentinem aproape de credinta.

- Microdelta Movileni din județul Iași – un iaz de o mare importanța pentru acvacultura, pentru pasari dar și pentru pescuitul sportiv. Proprietarii de iazuri din județul Iași prind anual in navoade, anual, milioane de euro, cu o cifra de afaceri impresionanta pentru care au in concesiune lacurile cu…

- Doua ieșence au avut inițiativa de a reuni, in Iași, intr-un magazin propriu, mai multe branduri locale. Fie ca vorbim de marci de alimente, de festivaluri, de restaurante, de marci de IT&C sau produse locale, brandurile romanești se nasc și infloresc repede pe terenuri din ce in ce mai variate. Cu…

- Incep inscrierile la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 13 – 24 iulie 2020. Admiterea se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale (sau a numarului de puncte) obtinute de candidati, in functie de sistemul de selectie si departajare stabilit de fiecare facultate si in ordinea…

- Impactul epidemiei COVID-19 și al masurilor de contracarare a acesteia asupra firmelor. O cercetare in randul a 200 de firme, din Iași și nu numai, a fost efectuata in perioada 1-16 mai pentru a evalua impactul epidemiei COVID-19 și al masurilor de contracarare a acesteia la nivelul mediului de afaceri.…

- Deces 1186- Femeie, 75 ani, judet Iasi. Data confirmare: 23.05.2020. Data deces: 24.05.2020. Comorbiditati: obezitate grad II, neoplasm de vezica, hemiplegie dreapta. Deces 1187- Barbat, 46 ani, judet Bacau Data confirmare: 15.05.2020. Data deces: 24.05.2020. Comorbiditati: Ciroza hepatica toxica decompensate,…

- Teodor Sasu, un barbat din Iași, a baut spirt contrafacut Sante Med și a scapat cu viața. Spirtul contrafacut a omorat la Iași 15 persoane, iar numarul total al morților se ridica la 17. Ieșeanul care a scapat cu viața a spus ca inițial s-a suparat ca nu s-a imbatat dupa ce a baut 4 litri de lichid…