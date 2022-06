Stiri pe aceeasi tema

- Unul din doi adolescenți dintre cei care au absolvit clasa a VIII-a in anul școlar 2017-2018 a ajuns sa ia Bacalaureatul anul acesta, potrivit datelor oficiale analizate de ONG-ul World Vision Romania. Totodata, aproximativ doi din trei adolescenți de la sate dintre cei care au susținut examenul in…

- Studiu World Vision Romania Doar unul din doi adolescenți dintre cei care au absolvit clasa a VIII-a in anul școlar 2017-2018 a ajuns sa ia Bacalaureatul anul acesta, potrivit datelor oficiale analizate de World Vision Romania. Totodata, aproximativ doi din trei adolescenți de la sate dintre cei care…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca abia in 2027 cel mai devreme putem sa avem un examen de Bacalaureat radical schimbat, el aratand ca Nu poti sa schimbi disciplinele din mers. Atunci cand vom avea adoptat proiectul de lege care implementeaza concluziile…

- In perioada 6-16 iunie, 4.004 absolvenți de liceu, din județul Cluj, vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, in cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022

- Elevii care se inscriu la examenul de Bacalaureat sunt tot mai puțin de la un an la altul, conform datelor venite de la Ministerul Educației. Asta inseamna ca romanii care se vor rertrage din activitatea profesionala peste 20 sau 30 de ani se pot aștepta la probleme grave cu plata pensiilor. Peste…

- Gigi Becali și Toni Petrea au un acord de principiu pentru a colabora și in sezonul viitor. Patronul FCSB e mulțumit de antrenor și pentru ca mania schimbarilor funcționeaza cu Petrea pe banca. In sezonul recent incheiat, rezervele roș-albaștrilor au fost cele mai eficiente din campionat! Toamna trecuta,…

- La sfarșitul lunii mai și inceputul lunii iunie 2022, 96 de elevi de la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj implicați in Proiectul privind Invațamantul secundar (ROSE) / Subproiectul Devenind EU / Becoming I, vor beneficia de calatorii de studiu gratuite, de doua zile, pentru a vizita cele mai…

- Potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, cei care vor intra in clasele IX-a și a V-a in anul școlar urmator vor intra pe un altfel de sistem de invațamant. Despre ce este vorba, afla in randurile urmatoare. Ce noi modificari vor fi aduse educației Elevii claselor a IX-a și a V-a vor intra, incepand…