Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 3.650 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 313 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii.

- Aproape 2.600 de noi cazuri de Covid și 10 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat luni Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.599 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 534 mai multe fața de…

- 3.600 de noi cazuri COVID și 18 decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.600 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.346 mai multe fața de ziua anterioara. 693…

- Peste 9.300 de noi cazuri COVID și 12 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații, citeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romania are 29 de decese la pacienți cu Covid, in ultimele 24 de ore, a anunțat, in ziua de miercuri, 27 iulie 2022, Ministerul Sanatații. In cazul celor decedați, este vorba de 15 barbati si 14 femei. Cel mai mare risc de deces este la persoanele in varsta. Astfel, dintre cele 29 de decese, cele mai…

- In Romania crește alarmant numarul de pacienți cu Covid, potrivit datelor transmise, la data de 25 iulie 2022, de Ministerul Sanatații. Conform acestor date, in ziua de luni, 25 iulie, sunt internați in Romania 3392 de bolnavi infectați cu Covid. Acest numar este cu 417 mai mare decat in ziua precedenta.…

- Numarul cazurilor de COVID raportate pe teritoriul Romaniei ieri, 15 iulie, a fost de 4.107. In jurul orei 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Numarul total al cazurilor inregistrate pana acum la nivel național a ajuns…

- Aproape 4.000 de noi cazuri de Covid și 13 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultima saptamana in Romania, a anunțat luni Ministerul Sanatații. In perioada 20-26 iunie 2022 au fost inregistrate 3.974 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. 547 dintre…