- Medicul Serban Bubenek, managerul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare din Bucuresti, a atras atentia ca mortalitatea in sectiile de Terapie Intensiva din tara este de 58-59 la suta si ca fiecare medic din sectiile ATI ingrijeste de patru ori mai multi bolnavi decat ar fi normal, conform…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 3.128 si in judetele Prahova - 946, Iasi - 665, Cluj - 594 si Ilfov - 576, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate…

- Numarul pacienților internați la Terapie Intensiva a continuat sa creasca, ajungand duminica, 10 octombrie, la un numar record de 1.603 de pacienți . Situația e alarmanta, in contextul in care, in prezent, doar trei paturi mai sunt libere in secțiile ATI din țara pentru pacienții COVID, dupa cum a anunțat…

- 1.024 de paturi ATI sunt disponibile duminica, 19 septembrie, la nivel național, pentru pacienții COVID-19, dintre care 849 sunt ocupate, iar in București mai sunt libere 51 de locuri, a transmis Grupul de Comunicare Strategica la solicitarea Libertatea.Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii…

- Ministrul Sanatații Ioana Mihaila a anunțat ca numarul de paturi destinate pacienților cu Covid a fost suplimentat in aceasta saptamana in spitalele din Capitala. „Deja au fost suplimetate paturile pentru Terapie Intensiva. Deja Babeșul a cerut și a primit aviz de la DSP pentru suplimentare. Mai mult,…

- La Spitalul Victor Babeș din București nu mai sunt locuri libere la secția de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid-19, toate cele 7 locuri sunt ocupate, a declarat Simin Aysel Florescu, managerul unitații medicale pentru News. De asemenea, medicul a spus ca din cauza numarului mare de pacienti…

- Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri și pe copii, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a precizat ca tineri de 30 de ani, fara alte afecțiuni, au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca varianta noua…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului, o varianta cu „un comportament mult mai agresiv”. El a anunțat ca doi tineri, care nu erau vaccinați și nu sufereau de alte afecțiuni, au murit…