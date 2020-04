Stiri pe aceeasi tema

- In timpul rugaciunii din fata sfintei Coroane de spini, una dintre relicvele sacre de la Notre-Dame salvata din incendiul de la 15 aprilie 2019, arhiepiscopul Michel Aupetit a amintit de "uimirea" si "impulsul la nivel global" care au urmat pentru ca edificiul "sa fie reconstruit, restaurat". Vinerea…

- O ceremonie religioasa speciala in Vinerea Mare a avut loc pe 10 aprilie 2020 la Catedrala Notre-Dame din Paris, Franța, la aproape un an de la incendiul devastator de anul trecut (15 aprilie 2020), noteaza Reutes.La slujba religioasa ținuta in condiții excepționale au participat șapte persoane, care…

- O lume incercata se roaga in case. Separați și totuși uniți in speranța și credința, romanii creștini catolici nu pot ajunge la biserica in noaptea Invierii și nici cei creștin-ortodocși nu pot participa la slujba de Florii. Digi24 este alaturi de toți telespectatorii sai și va transmite in direct,…

- Ziarul Unirea Cel mai probabil, anul acesta, vom avea Paște fara slujba de Inviere. Ce transmite Biserica Cel mai probabil, anul acesta, vom avea Paște fara slujba de Inviere. Ce transmite Biserica Mai mult ca sigur, tradiționala Slujba de Inviere de Pastele 2020 se va desfașura anul acesta fara enoriași,…

- Ieri, 13 ianuarie 2020, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in parohia Noșlac, protopopiatul Aiud. Incepand cu ora 13.00, in biserica „Invierea Domnului” din localitate, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba inmormantarii…