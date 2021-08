Stiri pe aceeasi tema

- Patru sate din nord-vestul Peninsulei Peloponez, in apropiere de orasul Patras, au fost evacuate sambata de pompierii greci confruntati cu un incendiu de padure major izbucnit pe fondul temperaturilor foarte ridicate. 95 de pompieri, 33 de camioane, patru avioane de stingere a incendiilor si elicoptere…

- Organizatia neguvernamentala Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul si gruparea armata palestiniana Hamas de 'presupuse crime de razboi' in cursul confruntarilor din luna mai inspre si dinspre Fasia Gaza, relateaza France Presse. In perioada 10-21 mai, miscarea fundamentalista Hamas,…

- De asemenea, premierul Florin Cițu a anunțat primele masuri luate de Guvern. Norul degajat in urma exploziei se indreapta, momentan, catre mare, a anunțat Ministerul Mediului. A fost deschis un dosar penal pentru vatamare din culpa.

- „Am vorbit cu cei de la Ministerul Sanatații și mi-au spus ca trebuie sa vorbesc cu doctorii, sa vedem daca indeplinește condițiile pentru a fi transferat. El are și probleme la plamani. Autoritațile trebuie sa accepte ca nu sunt condițiile necesare. Cu siguranța va avea parte de un tratament mai bun.„Nu…

- Peste 20.000 de noi infectii cu coronavirus si 568 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Rusia, potrivit cifrelor publicate joi de guvern, cu varfuri dupa sfarsitul lunii ianuarie din cauza variantei Delta, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. In total, 20.182 de noi infectii…

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste 3 milioane de oameni. Autoritatile au salvat mai mult de 100 de persoane din daramaturi, inclusiv 37 de persoane cu rani grave, potrivit presei de stat CCTV,…

- O explozie puternica a avut loc la o uzina ce produce polisilicon din China. Pe langa fumul degajat, explozia ar putea afecta și mai grav criza de semiconductori de la nivelul intregii planete.Explozia a fost semnalata la unul dintre reactoarele uzinei chimice. Presa internationala a relatat ca acolo…