La aproape patru ani de GDPR, angajatorii încă mai cer copii de pe actele de identitate în procesele de recrutare. Măsura, excesivă și firma, pasibilă de amendare Atunci cand aplica pentru diverse poziții, firmele nu trebuie sa le ceara candidaților chiar orice fel date, orice fel de documente și, mai ales, nu ar trebui sa le ceara copii de pe buletin cand nici macar nu au certitudinea ca vor semna cu aceștia un contract de munca. Daca aceste date au fost cerute și au fost date de catre candidați ei pot sa ceara dupa trecerea procesului de selecție ștergerea lor din moment ce nici macar nu s-a formalizat o relație de munca. Nu de puține ori, candidații din procesele de recrutare spun ca sunt angajatori care le cer toate datele din buletin – copii ale actelor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

