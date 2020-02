La apel: Cum sunt DIRECTORII generali din România 1.600 de directori generali din 83 de țari din intreaga lume (printre care și Romania) au fost chemați la apel, pentru a-și exprima parerile cu privire la “mersul lucrurilor” in 2020 și in viitor. Rezultatul in urma centralizarii raspunsurilor pune semne de intrebare la adresa situației economice globale.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Giurgiu, Cristina-Elena Dinu susține ca succesul moțiunii de cenzura a PSD a reinstaurat respectarea democrației in Romania.''Moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR a fost, așa cum era de așteptat, incununata de succes. Rezultatul votului arata extrem de clar ca debarcarea…

- BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, a incheiat 2019 cu o cifra de afaceri de 6,5 milioane de euro, in creștere cu aproape 10% fața de anul precedent. Rezultatul operațional (EBITDA) a fost de peste 1,5 milioane de euro, in creștere cu 25% fața de 2018. …

- Mai mult de jumatate dintre directorii generali ai companiilor globale (53%) estimeaza pentru 2020 o scadere a ritmului de crestere economica, in comparatie cu 29% cat considerau acest lucru anul trecut, in timp ce 57% dintre directorii romani sunt de aceeasi parere, potrivit raportului PwC CEO Global…

- Falsul medic Matteo Politi este foarte activ pe retelele sociale. Astazi a distribuit rezultatul unui joc de pe Facebook, care spune ca, potrivit chipului sau, meseria care i se potriveste este cea de medic.“Ce loc de munca se potriveste cu fata ta?” este numele aplicatiei de Facebook cu care s-a jucat…

- Am primit cu multa satisfactie rezultatul votului de duminica, dupa turul doi al alegerilor prezidentiale. Maramuresenii au sanctionat mediocritatea, atacurile la democratie si umilintele mediatice pe care au trebuit sa le suporte dupa ce presedintele PSD MM si al consiliului judetean, Gabriel Zetea,…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Numaratoarea paralela USR- PLUS releva ca, la sectia de votare din Auckland (Noua Zeelanda), unde votulpentru turul al doilea al alegerilorprezidentiale s-a incheiat deja. Klaus Iohannis a obtinut 185 de voturi, iar Viorica Dancila 20. ”Primele rezultate…

- In secțiile de vot din cateva școli și gradinițe din București, unde prezența la vot e aproape de zero, observatorii au identificat sute sau chiar mii de persoane care ar trebui sa locuiasca in același apartament, conform datelor existente la Evidența Populației. G4Media.ro a identificat un astfel…

- Ioana Ramona Bruynseels, candidata Partidul Puterii Umaniste, care a obținut 1,9% in primul tur al alegerilor prezidențiale, a declarat ca Romania nu este inca pregatita pentru o schimbare majora și un președinte tanar care a aparut recent, relateaza Mediafax.Citește și: VIDEO SCANDAL in direct…